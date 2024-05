Nadležni da hitno reaguju po pitanju sanitarne sječe šuma

Podgorica, (MINA) – Stanje u šumama je alarmantno po pitanju sanitarnih stabala, saopštio je vršilac dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama Miloš Rajković i dodao da je poslao drugu urgenciju nadležnim organima da odobre sanitarne sječe.

On je reagovao zbog velikog broja novinarskih pitanja i apela građana, koji šalju slike oborenih stabala iz šuma sa čitave teritorije Crne Gore.

Rajković je naveo da su sanitarna stabla posljedica dejstva vremenskih nepogoda i širenja potkornjaka.

On je kazao da je u više navrata apelovao na nadležne organe da hitno djeluju po tom pitanju, predlože i na Vladi usvoje odluku koju im je poslao o davanju šuma na korišćenje, koja se odnosi na hitne sanitarne sječe.

“Ostaje nejasno iz kojih razloga neko opstruiše po prvi put ozbiljan rad Uprave i rezultate koje postiže, a za šta imamo određene sumnje,“ naveo je Rajković u saopštenju.

On je rekao da nije želio da stvari prepušta slučaju, zbog čega je u ponedjeljak poslao novu, drugu urgenciju drugostepenom organu, u nadi da će se hitno reagovati i da će zahvaljujući tome sanitarna stabla brzo biti predmet prodaje.

On je istakao da država gubi milione EUR, ostavlja haos u šumama, uz pogodno tlo za razvoj požara i bolesti.

