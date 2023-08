Na tri lokacije u Bijelom Polju oduzeto oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija je u petak pretresla tri lokacije koje koriste tri osobe i oduzela četiri komada oružja i municiju, rekli su iz Uprave policije.

Iz policije su naveli da su njihovi službenici pronašli i oduzeli karabin marke “CZ” i dva pištolja, od kojih je jedan marke “Pietro Beretta” a drugi “Zastava”.

Kako su dodali, oduzet je i startni pištolj, 97 komada municije različite vrste i kalibra, pribor za čišćenje oružja, gumena palica i metalni boks.

“O svemu je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji će se o pravnoj kvalifikaciji djela izjasniti naknadno”, kaže se u saopštenju.

