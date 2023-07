Na teritoriji RCB Zapad stanje bezbjednosti povoljno

Podgorica, (MINA) – Na teritoriji Regionalnog centra bezbjednosti (RCB) Zapad, koji pokriva trećinu od ukupne površine države, stanje bezbjednosti je povoljno i stabilno, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da RCB Zapad pokriva 34 odsto teritorije Crne Gore i da su u njegovoj zoni odgovornosti opštine Nikšić, Šavnik, Žabljak, Plužine i Pljevlja.

„Imajući u vidu ostvarene rezultate rada od 1. maja do 15. jula, a na osnovu statističkih pokazatelja i analiza preduzetih preventivnih, obavještajnih i policijsko–tužilačkih aktivnosti i pokrenutih sudskih postupaka, možemo zaključiti da je stanje bezbjednosti povoljno i stabilno“, kaže se u saopštenju.

Taj zaključak, kako su rekli iz policije, zasniva se na činjenicama i podacima da je u tih 75 dana registrovano 176 krivičnih djela, od čega je rasvijetljeno i procesuirano 166, u odnosu na 155 osoba protiv kojih je podnijeto 146 krivičnih prijava.

Iz policije su naveli da je, s obzirom na teritorijalnu nadležnost RCB Zapad i veliki broj graničnih prelaza, u saradnji sa Sektorom granične policije, fokus usmjeren na suzbijanju različitih oblika prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija.

„Iz oblasti krvnih delikata registrovano je deset krivičnih djela, od kojih dva sa najvećim stepenom društvene opasnosti, i to teško ubistvo i ubistvo u pokušaju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sva ta krivična djela aktivnostima policijskih službenika RCB Zapad rasvijetljena.

„Iz oblasti krivičnih djela izvršenih podmetanjem požara i eksplozivnih naprava rasvijetljeno je osam krivičnih djela, od čega pet krivičnih djela izvršenih u prethodnom periodu“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, iz oblasti ekonomskog i privrednog kriminala procesuirano je 55 osoba i podnešeno 55 krivičnih prijava.

Prema njihovim riječima, taj broj procesuiranih osoba iz oblasti ekonomskog kriminala ukazuje na odlučnost i posvećenost službenika policije u borbi protiv kriminala.

„Jer se radi o krivičnim djelima koja u prethodnom periodu nijesu istraživana u dovoljnoj mjeri, a koja sa nastupljenom posledicom podrivaju ekonomski sistem Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je iz oblasti krivičnih djela protiv zloupotrebe droga zaplijenjeno više od 50 kilograma marihuane.

Iz policije su kazali da su u odvojenim operativno–taktičkim aktivnostima izvršene manje zapljene različitih vrsta droga, i po tom osnovu podnijete četiri krivične i 22 prekršajne prijave protiv većeg broja osoba.

„Intenzivirane su aktivnosti u pogledu prevencije iz oblasti borbe protiv droga sa ciljem sprečavanja ulične prodaje, i u tom smislu markirani su objekti, javni prostori i površine, kao i štek stanovi gdje se vrši distribucija i uživanje droga“, rekli su iz policije.

U odnosu na tu oblast krivičnih djela, kako su dodali, kontinuirano se sprovode proaktivno specijalne istražne mjere i radnje prema 40 osoba.

„Kada su u pitanju krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta sa najvećim stepenom društvene opasnosti, registrovana su dva krivična djela razbojništvo koja su rasvijetljena, a izvršioci identifikovani i procesuirani“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, takođe, procesirano deset osoba za deset krivičnih djela teških krađa/krađa.

Kako su rekli iz policije, trend pada kriminaliteta po toj liniji rada, u odnosu na uporedni period, rezultat je preventivnih aktivnosti policijskih službenika tog regionalnog centra.

„Poseban akcenat sa povećanim nivoom postupanja policijskih službenika usmjeren je prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, bezbjednosno interesantnim osobama i prema građanima koji svojim radnjama narušavaju društveni ambijent“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je izvršeno 100 pretresa stanova i drugih prostorija.

Iz policije su rekli da je u ilegalnom posjedu pronađeno i oduzeto ukupno 38 komada vatrenog oružja, 2.214 komada municije različitog kalibra, 4,5 kilograma eksploziva.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici pronašli i ručnu bombu, tri dimne bombe, jednu flesh bombu, sedam detonatorskih kapisli, optički nišan i tri okvira za pištolj.

Kako su naveli, navedene aktivnosti rezultirale su kontrolisanjem osoba iz ove kategorije, pa je izvršeno 1.020 kontrola i izvedeno 40 mini – blokada grada.

„Izvedeno je i 13 operativno-taktičkih mjera i radnji ciljanih „Racija“, isključivo prema bezbjednosno interesantnim osobama u ugostiteljskim objektima, a kojima je kontrolisano 96 bezbjednosno interesantnih osoba“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ukupno procesuirano 50 osoba iz ove kategorije.

Iz policije su rekli da je od bezbjednosno interesantnih osoba privremeno oduzeto više od deset vozila visoke klase, čija vrijednost prelazi pola million EUR.

Kako su kazali, u saradnji sa Sektorom granične policije, Upravom prihoda i carina i državnom građevinskom inspekcijom, sprovedeno je šest zajedničkih akcija.

Iz policije su rekli da su te akcije rezultirale zapljenom veće količine cigareta i oružja i procesuiranjem osoba zbog nelegalne gradnje.

Po tom osnovu, kako su dodali, podnijeto je deset krivičnih prijava protiv deset osoba.

Iz policije su naveli da je stanje po pitanju javnog reda i mira veoma povoljno.

„U izvještajnom periodu održano je više od 100 javnih okupljanja, priredbi, koncerata, muzičkih festival, sportskih priredbi, koji su uz adekvatnu bezbjednosno taktičku procjenu i pravovremenu postavku službe propraćeni uz adekvatne mjere bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Na tim događajima, kako su rekli iz policije, nije došlo do narušavanja javnog reda i mira i nije bilo kakvih incidenata.

Kako su kazali, parlamentarni izbori održani 11. juna protekli su u najboljoj demokratskoj atmosferi, bez registrovanih prijava i prekršaja.

Navodi se da je u oblasti bezbjednosti saobraćaja stanje stabilno i povoljno.

Iz policije su rekli da su podnijete 434 prekršajne prijave, da je izdato 5.495 prekršajnih naloga i uhapšene 302 osobe koja su upravljale vozilima pod dejstvom alkohola.

„Na teritoriji nadležnosti RCB Zapad građani su, u sklopu akcije „Poštuj život-vrati oružje”, policijskim službenicima predali 113 komada vatrenog oružja, 2.217 komada municije različitog kalibra i 13 ručnih bombi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će službenici RCB Zapad dati snažnu podršku vladavini prava, zaštiti lične i imovinske sigurnosti građana i biti snažan zamajac i pouzdan partner u borbi protiv svih oblika kriminala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS