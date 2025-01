Na sjeveru uhapšene dvije osobe zbog nelegalnog oružja

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Beranama R.S. (52), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je beranska policija, postupajući po naredbi Osnovnog suda u Beranama, u mjestu Trešnjevo u Andrijevici pretresla kuću i pomoćne objekte koje koristi R.S.

Policija je, kako su kazali, tom prilikom pronašla i oduzela pištolj marke CZ VZOR kalibra 7,65 milimetara (mm), 22 komada municije različite marke i kalibra, kao i dva okvira od pištolja.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, po čijem će nalogu oduzeto oružje sa municijom biti upućeno na vještačenje”, kazali su iz Uprave policije.

Oni su rekli da će protiv R.S. biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici policije locirali i uhapsili i crnogorskog državljanina N.DŽ. (33) za kojim su, po naredbi Osnovnog suda u Beranama, raspisane nacionalna i međunarodna potjernica radi izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od devet mjeseci.

Kako su kazali iz Uprave policije N.Dž. je potraživan zbog krivičnih djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i šumska krađa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS