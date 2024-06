Na sjeveru pronađeni droga i oružje, uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici policije zaplijenili su u dvije odvojene aktivnosti marihuanu i kokain, koji su bili namijenjeni za uličnu distribuciju na području Žabljaka i Bijelog Polja, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da su uhapšene dvije osobe.

Iz policije su rekli da se sumnja da je N.A. (33) iz Pljevalja izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Kod njega je kontrolom na Žabljaku pronađena određena količina materije za koju se sumnja da je marihuana, koju je namjeravao da distribuira na teritoriji Žabljaka“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, prilikom kontrole N.A, kontrolisan i M.D. (40) protiv koga će biti podnijeta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

„U nastavku aktivnosti, a u odvojenim radnjama, policija je na izlaznoj rampi auto–puta, u mjestu Matesevo, kontrolisala vozilo u kojem su se nalazili V.Đ. (26) i V.Đ. (61), oba iz Berana“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je nakon kontrole vozilo sprovedeno na parking prostor Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, gdje je uz naredbu sudije za istragu Višeg suda u Bijelom Polju izvršen pretres.

„U prtljažniku tog vozila pronađeno je 30 komada municije, dok je u daljim aktivnostima pronađena i materija za koju se sumnja da je kokain, koju je osoba odbacila iz vozila“, navodi se u saopštenju.

Ta droga je, kako su kazali iz policije, bila namijenjena za uličnu distribuciju na teritoriji Bijelog Polja.

„U sklopu te aktivnosti izvršen je pretres kuće koju koristi V.Đ. (61) u Beranama gdje je, u dvorišnom dijelu, pronađen i pištolj kalibra 7,62 mm, koji je član porodice pokušao da sakrije“, rekli su iz policije.

Kako su naveli, u odnosu na oduzeto oružje i municiju, biće preduzete mjere i radnje u skladu sa Zakonom o oružju i Krivičnim zakonikom.

Iz policije su rekli da su N.A. i V.Đ. uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Oni će, kako su kazali, uz krivične prijave biti privedeni postupajućim tužiocima u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost.

„Službenici Odsjeka za borbu protiv droga, u saradnji sa regionalnim centrima bezbjednosti, nastavljaju aktivnosti u cilju sprečavanja ulične prodaje droge, kao i sprovođenje generalne prevencije iz oblasti narkomanije“, navodi se u saopštenju.

