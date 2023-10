Na platou ispred Skupštine instalirana interaktivna tabla

Podgorica, (MINA) – Interaktivna tabla preko koje će građani moći da se upoznaju sa aktuelnostima u Skupštini Crne Gore, aktivnostima poslanika i službe, instalirana je na platou ispred Parlamenta.

Iz Skupštine su rekli da je, kroz savremeno softversko rješenje, posjetiocima, zaposlenima i poslanicima omogućeno da u nekoliko klikova dođu do sadržaja koji ih interesuje.

“Postavljanje digitalnog totema predstavlja dodatni iskorak u cilju daljeg jačanja otvorenosti i transparentnosti zakonodavnog doma”, kaže se u saopštenju Skupštine.

Iz te institucije podsjećaju da je prva interaktivna digitala tabla postavljena u holu Skupštine u februaru prošle godine.

