Na Ivanovim Koritima održan ljetnji kamp kineskog jezika

Podgorica, (MINA) – Ljetnji kamp kineskog jezika, koji se prvi put realizuje u Crnoj Gori, održan je na Ivanovim Koritima od 17. do 22. avgusta.

Kako su saopštili organizatori, djeca iz više crnogorskih osnovnih škola su, uz učešće predavača sa Instituta Konfucije i uz podršku podgoričke Osnovne škole (OŠ) „Štampar Makarije“, učila osnove kineskog jezika, ali i o kineskoj tradiciji i kulturi.

Ambasador Kine u Crnoj Gori Fan Kun istakao je da je zadovoljan što su polaznici kampa imali mogućnost da se bliže upoznaju sa tradicijom, bogatom kineskom kulturom i istorijom dugom pet hiljada godina.

“Upoznavanje sa kulturom različitih naroda i običaja je najbolji most spajanja ljudi i država. Što više upoznajemo jedni druge, bolje ćemo se razumjeti i dodatno zbližavati na korist cijelog čovječanstva”, istakao je Fan.

On je rekao i da je Kina u posljednjih 40 godina, nakon reformi i otvaranja ka svijetu, ostvarila veliki napredak.

Kako je Fan kazao, oblasti poput saobraćajne infrastrukture, obnovljivih izvora energije i električnih vozila dobar su potencijal za saradnju Kine i Crne Gore.

On je najavio da će ljetnji kamp kineskog jezika, koji se ove godine po prvi put realizovao u Crnoj Gori, postati tradicionalan i održavati se svakog ljeta.

Kamp je organizovan u saradnji OŠ Stampar Makarije, Instituta Konfucije i bivših učenika kineskih škola iz Crne Gore.

