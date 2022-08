Na diplomatsko-konzularnim predstavništvima zastave na pola koplja

Podgorica, (MINA) – Diplomatsko-konzularna predstavništva i misije Crne Gore pri međunarodnim organizacijama su, povodom dana žalosti, spustile državnu zastavu na pola koplja.

Iz Ministarstva vanjskih poslova izjavili su saučešće porodicama i prijateljima stradalih u pucnjavi na Cetinju i poželjeli brz oporavak povrijeđenima.

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, V.B. (34) vatrenim oružjem je ubio deset i ranio šest osoba.

