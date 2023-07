Murić: Negiranje genocida kroz narativ da se okrivljuju svi Srbi

Podgorica, (MINA) – U medijima su i ove godine plasirane dezinformacije za ciljem negiranja genocida u Srebrenici, a posebno je bio prisutan narativ da se osudom zločina Srbima lijepi etiketa genocidnog naroda, kazao je glavni i odgovorni urednik portala Raskrinkavanje.me Darvin Murić.

On je rekao da je obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici iz godine u godinu generator dezinformacija koje se plasiraju sa ciljem da se negira da je 11. jula 1995. nad civilima u Bosni i Hercegovini počinjen genocid.

Murić je rekao da je i ove godine je bilo tako, a da su akteri uglavnom isti.

„Ove godine posebno je prisutan narativ da se osudom genocida Srbima lijepi etiketa genocidnog naroda“, istakao je Murić u saopštenju.

On je kazao da je portal Borba optužio predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, čija se video poruka emitovala na ovogodišnjoj komemoraciji u Potočarima, “da se pridružio hajci na Srbe”.

„Svesrdna pomoć u širenju ovog narativa stiže iz Srbije, tj, istim narativom poslužio se tabloid Republika navodeći da je “Milatović zabio nož u leđa Vučiću”“, naveo je Murić.

On je dodao da su Večernje novosti na isti način optužile Milatovića, navodeći da je “poništio sve što je rekao u Beogradu”, iako crnogorski predsjednik tokom posjete Srbiji aspolutno nijednom nije pomenuo ništa što bi izjavom o genocidu mogao poništiti.

Murić je rekao da je sličan narativ Borba plasirala i u napadu na predsjednika Demokrata Aleksu Bečića, iako je on jasno citirao crnogorsku Rezoluciji o genocidu u Srebrenici u kojoj se navodi da odgovornost može biti isključivo individualna, a nijedan narod ne može biti označen kao genocidan ili zločinački.

„Borba je čak išla dotle da komemoraciju u Potočarima nazove “političkim hepeningom”, jasno pritom negirajući genocide rečenicom – “nema sumnje da će sponozori i promoteri tzv. srebreničkog genocida potruditi da naredne godine ponovo reaktiviraju ovu priču i iskoriste za napade na srpski nacionalni korpus u regionu i promovisanje jednoumlja”“, kazao je Murić.

On je rekao da, uprkos pokušajima da se javnost ubijedi u suprotno, ne postoji nijedna deklaracija, rezolucija ili sličan dokument koji Srbe proglašava genocidnim narodom.

„Niti je ijedna zvanična presuda ili osuda izrečena od regionalnih zvaničnika to potencirala, što govori da je posrijedi lažni narativ koji se plasira iz centara koji žele negirati da se u Srebrenici dogodilo ono što se dogodilo – genocid“, zaključio je Murić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS