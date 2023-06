Muratović: Obezbijedićemo jednake uslove obrazovanja za svu djecu

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) će se i u narednom periodu snažno zalagati za ravnomjeran razvoj sjevera Crne Gore, posebno obraćajući pažnju na unapređenje vaspitno-obrazovnog sistema, poručila je koordinatorka Foruma žena BS-a, Sabina Muratović.

Ona je kazala da je obrazovanje ključni segment razvoja društva.

Kako je rekla Muratović, iako Crna Gora zakonom garantuje iste uslove obrazovanja svoj djeci, u praksi nije tako.

„Svjedočimo da su opštine na sjeveru diskriminisane iz razloga što nemaju dovoljan broj učenika po trenutno važećim normama za stručne saradnike, i da djeca iz tih sredina nemaju iste uslove obrazovanja kao ona koja žive u centralnom i južnom dijelu države“, kaže se u saopštenju.

Muratović je navela da je primjer opština Petnjica, gdje je istovremeno radila kao školski pedagog u tri osnovne škole sa područnim odjeljenjima, kao i u srednjoj.

„Svjedočila sam tome da je fizički nemoguće postići da se urade svi poslovi na kvalitetan način, već se samo mogu odraditi nužno potrebe stvari, jer jedan pedagog u četiri škole je i više nego nedovoljan”, istakla je Muratović.

Prema njenim riječima, dodatan pokazatelj nepravedno postavljenih normi je i to da konkretno na teritoriji te opštine, u kojoj ima pet osnovnih i jedna srednja škola, nema nijednog školskog psihologa, defektologa, kao ni logopeda.

Muratović je navela da je važno naglasiti da to nije pojedinačan slučaj, već da većina opština sjeverne regije, kao i ostale manje opštine i škole sa manjim brojem učenika u većim gradovima, u ostalim djelovima Crne Gore, dijele istu ili sličnu sudbinu.

„Sistem koji je trenutno u primjeni nametnuo je normative koji su diskriminatorski i mi ih moramo mijenjati iz razloga što sva djeca u Crnoj Gori moraju da imaju isti tretman u obrazovanju”, kazala je Muratović.

Ona je rekla da u posljednje vrijeme sve češće svjedočimo slučajevima vršnjačkog nasilja koje se dešava u školama.

“Vidjeli smo kakve su se tragedije dogodile u školama u regionu i zajedno sa svima osjećali bol i gorčinu zbog nemoći da se takve tragedije isprave“, navela je Muratović.

Ona je kazala da je prevencija najbolji vid rješavanja svakog potencijalnog problema.

Muratović je poručila da je neophodno aktiviranje pedagoško psihološke sluzbe i njen progresivan rad, kako bi se smanjilo vršnjačko nasilje u školama.

Ona je rekla da društvo mora djelovati preventivno, a ne tek onda kada posljedice nažalost budu fatalne.

„Iz svih navedenih razloga, zbog naše djece i nas, BS će se iskreno založiti da se ove diskriminatorne norme ukinu i da svaka škola mora da ima iste uslove za kvalitetno obrazovanje i svu stručnu pomoć koja je djeci potrebna“, kaže se u saopštenju.

Muratović je rekla da se moraju ukinuti prakse “da država pravi uštedu na obrazovanju”, jer bez kvalitetnog obrazovanja nema svijetle budućnosti i prosperiteta.

„Ono što je nužno je to da se norme za stručne saradnike moraju mijenjati i da moramo obezbjediti iste uslove obrazovanja za svu djecu u Crnoj Gori“, naglasila je Muratović.

Ona je pozvala sve građane Crne Gore da BS-u daju podršku na izborima, kako bi mogli da sprovedu sve predviđene aktivnosti i samim tim unaprijede kvalitet obrazovanja i života u državi.

