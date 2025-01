MUP upozorio na jak sjeverni vjetar sa udarima i do 100 km/h

Podgorica, (MINA) – Tokom noći i u naredna dva-tri dana očekuje se pojačan i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, sa velikom srednjom brzinom, i udarima i do 100 kilometara na sat (km/h), upozorili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog Vladinog resora rekli su da se usljed prisustva ciklona u Tirenskom moru, koji se postepeno premješta prema južnom Jadranu i Jonskom moru, i pristizanja osjetno hladnog vazduha sa sjevera, koje dovodi do jačanja vazdušnog pritiska, iznad Crne Gore se uspostavlja jako gradijentno polje (velika razlika u pritisku na relativno malom rastojanju).

“Noćas i naredna dva–tri dana se očekuje pojačan i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, sa velikom srednjom brzinom, i udarima i do 100 km/h”, kaže se u saopštenju MUP-a.

Oni su naveli da se očekuju uglavnom slabe do umjerene padavine, nešto izraženije u istočnim predjelima, u većini kontinentalnih predjela snijeg, a na primorju kiša.

“Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a poslao je navedeno upozorenje svim učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja i ukazao na potrebu podizanja operativne spremnosti”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS