MUP: Podići operativnu spremnost zbog najavljenog nevremena

Podgorica, (MINA) – Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova pozvao je sve učesnike u sistemu zaštite i spašavanja da podignu operativnu spremnost zbog najavljenih vremenskih neprilika.

Iz Direktorata su ukazali da se, na osnovu informacija Zavoda za hirometeorologiju i seizmologiju, na području Crne Gore sjutra očekuju nestabilne vremenske prilike, mjestimično jaka kiša, buran razvoj olujno grmljavinskih oblaka koji lokalno mogu usloviti intenzivne padavine, jake vjetrove i burne grmljavinske procese.

„U centralnim i zapadnim djelovima, a posebno u južnim-jugozapadnim predjelima (primorje, planinsko zaleđe Jadrana i region Orjena) očekuju se kratkotrajno intenzivne padavine“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, potencijalno je moguće formiranje olujno-grmljavinskih oblaka, burnih grmljavinskih procesa, sa uslovima za lokalne kratkotrajne olujno-grmljavinske nepogode.

„Kao posljedica ove prognostičke značajne meteorološke situacije i kratkotrajno obilne količine vode, lokalno su mogući bujični problemi, prvenstveno na bujičnim tokovima, u urbanim sredinama i duž saobraćajnica, posebno na mjestima gdje je narušeno prirodno oticanje vode“, rekli su iz Direktorata.

