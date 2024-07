MUP: Odbacujemo tvrdnje o korupciji, policija neće ostati bez vozi

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je da sa indignacijom odbacuje sve tvrdnje dijela političkih i drugih struktura o sumnji u postojanje korupcije u poslu nabavke novih policijskih vozila.

Iz tog Vladinog resora su poručili da će MUP iskoristiti sve mehanizme pravne zaštite i da policija neće ostati bez vozila.

„Svakoga ko ima sumnju, ili posjeduje bilo kakva saznanja o postojanju korupcije, pozivamo da odmah o tome obavijesti nadležne organe. U suprotnom, shvatićemo takve ocjene kao zlonamjerne“, naveli su iz MUP-a.

Iz tog resora su rekli da se u rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki jasno konstatuje da je hitni pregovarački postupak opravdan i sproveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Konstatovano je, kako su kazali iz MUP-a, da su neosnovani žalbeni navodi firme Osmanagić, u dijelu “fingiranja” navodne hitnosti postupka.

„Ovo dodatno potvrđuje okolnost da je upravo ponuđač koji se žalio na postupak, prethodno imao ugovorne odnose sa MUP-om o istoj stvari posredstvom pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje, koji je propisan u članu 59 Zakona o javnim nabavkama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Komisija i žalbeni navod te kompanije, u dijelu tehničke specifikacije, takođe odbila kao neosnovan.

Iz MUP-a su naglasili da Komisija nije utvrdila nepravilnosti, kako u dijelu tehničke specifikacije, tako ni u dijelu osnovanosti primjene modela hitnog pregovaračkog postupka.

„Komisija u postupku po žalbi ponuđača koji nije odabran prihvata kao osnovanu nepravilnost što je odabrani ponuđač u izjavi naveo Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) Poreske uprave“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz MUP-a, svaki građanin uvidom u javno dostupni CRPS može utvrditi činjenicu da je prvorangirani ponuđač uredno registrovana kompanija.

„Dakle, razlog zbog kojeg Komisija usvaja žalbu predstavlja proizvoljno i subjektivno tumačenje“, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su rekli da je nesporna činjenica da je kompanija „Auto Čačak Podgorica“ dostavila ispravu koju je izdao CRPS, a da su u izjavi naveli„ Izvod iz CRPS Poreske uprave“.

Kako su naveli, taj ponuđač dostavio je urednu dokumenatciju, izdatu od nadležnog organa u kojem je kompanija registrovana.

Iz MUP-a su kazali da je u sličnim slučajevima Komisija odbijala žalbe po tom osnovu.

„Pa je takvo rješenje Komisija, od 27. novembra prošle godine, u identičnoj pravnoj stvari, cijenila kao ispravnu izjavu ponuđača“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je indikativno to da je Komisija prilikom odlučivanja po osnovu te žalbe u tom dijelu promijenila praksu i zauzela pravni stav koji je suprotan odlukama koje su u ranijem periodu donosili u identičnim pravnim stvarima.

Pregovarački postupak, kako su kazali iz MUP-a, sproveden je transparentno, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Kako su naveli, iako kod pregovaračkog postupka nije postojala zakonska obaveza pregovaranja sa oba ponuđača koja su u prethodnom otvorenom postupku dostavila ponudu, pregovaralo se sa oba, kako bi se obezbjedila konkurentnost, kao jedno od osnovnih načela javnih nabavki.

„Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke MUP-a je radila u javnom interesu, jer su se kao ključne kriterijumi vrednovali rok isporuke i cijena“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je izabrani ponuđač dao kraći rok isporuke i cijenu za preko 100 hiljada EUR nižu od kompanije Osmanagić.

Iz MUP-a su rekli da su, u odnosu na predviđena sredstva za ovu nabavku, napravili uštedu od 630 hiljada EUR.

„Da ponuda nije prihvaćena, tačnije da postupak nije sproveden do kraja, postavilo bi se pitanje da li se favorizuje privredni subjekat Osmanagić, koji nam je po cijeni novih na korišćenje davao polovna i “potrošena” vozila“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u prilog tome da nije bilo favorizacije bilo koga, govori i činjenica da je sa kompanijom Osmanagić, u drugom postupku, sklopljen ugovor o nabavci 33 vozila za potrebe kriminalističke policije.

Iz MUP-a su istakli da je primarni zadatak tog resora obezbjeđivanje uslova za nesmetano funkcionisanje Uprave policije.

„MUP je hitni pregovarački postupak pokrenuo kako bi policiji bila obezbijeđena vozila prije isteka postojećeg ugovora i da ne bi došli u situaciju da naši policajci, kao što se to ranije dešavalo, ostanu bez osnovnih sredstava za rad, a nakon što je prethodni otvoreni postupak javnih nabavki poništen“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz MUP-a, činjenica je da bi neobezbjeđivanjem novih patrolnih vozila funkcionisanje Uprave policije bilo znatno otežano, ili u pojedinim segmentima i onemogućeno, a posebno kada se uzmu u obzir potrebe u pripremi ljetnje turističke sezone.

Iz tog resora su, u vezi sa tumačenjem okolnosti što na portalu elektronskog sistema javnih nabavki navodno nije vidljiv taj postupak, istakli da ne vrše administraciju tog portala.

„Ni MUP, ni bilo koji drugi naručilac iz Sistema javnih nabavki, ne može da utiče na vidljivost postupaka na tom portalu, već je to nadležnost drugog organa“, kaže se u saopštenju.

