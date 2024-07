MUP: Narednih dana preko 40 stepeni, moguće suše i požari

Podgorica, (MINA) – Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) pozvao je sve učesnike u sistemu zaštite i spašavanja da, zbog najavljenog toplotnog talasa, podignu stepen operativne spremnosti.

Iz MUP-a je saopšteno da je Direktorat upozorenje učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja poslao na osnovu izvještaja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).

“Iz ZHMS je najavljeno da će, počev od danas, područje Crne Gore biti pod uticajem grebena sa sjeverozapada Afrike u sklopu kog je i priliv tople vazdušne mase koja će uslovljavati veoma toplo vrijeme u narednom periodu”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, očekuje se da će se takva situacija nastaviti i tokom većeg dijela naredne sedmice.

„Ovaj toplotni talas usloviće visoke temperature vazduha koje će se u mnogim mjestima kretati od 37 do 40 stepeni Celzijusam a ponegdje i prelaziti 40 stepeni“, naveli su iz MUP-a.

Oni su upozorili da takva meteorološka situcija može da dovede do suša i izazivanja požara, i podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS