Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da objavi podatke o promjenama biračkih mjesta.

Zamjenica programske direktorice CDT-a Milena Gvozdenović kazala je da su toj nevladinoj organizaciji pristigle desetine informacija od birača iz različitih opština da su im promijenjena biračka mjesta na kojima su prethodnih godina, pa i decenija glasali, a da prethodno nije nastala nikakva promjena njihove adrese, ili bilo kog podatka.

Ta pojava, kako je navela, nije nova u izbornim ciklusima, pa postoji mogućnost da za dio tih promjena postoje racionalna objašnjenja.

„Međutim, ćutanje ili ignorisanje ovakvih dešavanja može biti veoma opasno“, kaže se u saopštenju.

Gvozdenović je rekla da javnost prije izbornog dana mora čuti detaljnije informacije o toj pojavi.

“Zato pozivamo MUP da objavi precizne podatke za koliko je tačno građana, koji imaju biračko pravo, ova promjena napravljena u odnosu na prethodne izbore, po pojedinim osnovama za promjenu i po opštinama”, navodi se u saopštenju.

Gvozdenović je kazala da ukoliko to MUP ne uradi precizno i transparentno, ostaće realan razlog za sumnje u moguću zloupotrebu, što značajno utiče na povjerenje građana u izborni proces.

Iz CDT-a su pozvali građane da na vrijeme, preko sajta biraci.me i call centra MUP-a, provjere na kom biračkom mjestu glasaju, kako na izborni dan ne bi morali da lutaju od jednog do drugog biračkog mjesta, što dovodi do stvaranja gužvi i tenzija.

Kako je navela Gvozdenović, da bi građani mogli da pronađu svoje biračko mjesto, ti servisi moraju biti u funkciji.

Ona je rekla da to ima dodatni značaj u svjetlu upozorenja od nadležnih državnih organa da se mogu očekivati hakerski napadi u toku izbornog dana.

„Prije samo par mjeseci, tokom lokalnih izbora prošle godine, imali smo situaciju da ti servisi nijesu bili funkcionalni u toku izbornog dana, što je izazvalo nedoumice kod većeg broja birača i stvaranje gužvi na biračkim mjestima“, kazala je Gvozdenović.

Takvi propusti državnih organa, kako je dodala, izuzetno se negativno odražavaju na izborni proces.

“Ne smijemo doći u situaciju da makar i jedan građanin bude onemogućen da iskoristi svoje pravo glasa zbog administrativnih prepreka”, poručila je Gvozdenović.

