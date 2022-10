Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) pozvao je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da obezbijedi funkcionisanje sajta biraci.me koji gotovo čitav dan nije dostupan.

Kako je saopšteno iz DF-a, to je obaveza MUP-a i odgovorni moraju da shvate kakve štetne posljedice izaziva njihova neodgovornost ili nesposobnost.

“Nezamislivo je za sve učesnike izbornog procesa da se ovo dešava”, kaže se u saopštenju.

Ako MUP ne može da ispuni svoju dužnost, onda je, kako su rekli iz DF-a, neophodno da se biračkim odborima u Podgorici omogući dostupnost kompletnog biračkog spiska Glavnog grada.

“Tako bi se ljudi nesmetano obavještavali na koja biračka mjesta glasaju, poslije namjerne promjene kojom su ljudi koji su godinama glasali na jednom mjestu prebačeni na druga”, navodi se u saopštenju.

U DF-u smatraju da je takvo stanje, u kome je ljudima otežano da pronađu svoja biračka mjesta, neprihvatljivo je, neodrživo i ozbiljno ugrožava regularnost izbornog postupka.

