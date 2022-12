Podgorica, (MINA) – Multietnički i multikonfesionalni sklad najveće su vrijednosti Crne Gore, poručio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je čestitao Badnji dan i katolički Božić nadbiskupu barskom Roku Đonlešaju, biskupu kotorskom Ivanu Štironji i svim vjernicima koji slave po gregorijanskom kalendaru.

On im je poželio da praznik provedu u miru, zdravlju i radosti.

“Neka blagdani rode nadu u pobjedu univerzalnih vrijednosti i motivišu nas da tokom cijele godine budemo solidarni i odlučni u promociji zajedništva u našem društvu”, rekao je Abazović.

Abazović je kazao da se tokom praznika ljudi prisjećaju tradicije i duhovnog bogatstva crnogorskih građana, kao osnove multikonfesionalne Crne Gore.

On je naglasio da su multietnički i multikonfesionalni sklad najveće vrijednosti Crne Gore koje milenijumski karakterišu ovo područje.

„Na temeljima ljubavi, razumijevanja i mira treba da nastavimo da gradimo modernu Crnu Goru kao dio evropskog društva“, dodao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS