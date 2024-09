Mujović: Novi gradonačelnik treba da bude sa liste PES-a i Demokrata

Podgorica, (MINA) – Kandidat za gradonačelnika Podgorice će, ako se budu poštovali demokratski principi i tekovine 30. avgusta, biti sa liste Pokreta Evropa sad (PES) i Demokrata, poručio je nosilac te liste Saša Mujović.

On je rekao da je zahvalan građanima koji su prepoznali rad liste koju je prdvodio.

„Koji su prepoznali našu želju da Podgoricu zadržimo, da Podgorica bude bastion Crne Gore i da ne dozvolimo povratak Demokratske partije socijalista“, naveo je Mujović.

On je dodao da će se tek narednim danima pokazati važnost i značaj rezultata koji su ostvarili na današnjim lokalnim izborima.

„Ako se budu poštovali demokratski principi i tekovine 30. avgusta, nema dileme koja će lista dati kandidata za gradonačelnika“, rekao je Mujović.

On je kazao da je kampanja bila surova i prljava više nego što je mogao očekivati.

Kako je naveo Mujović, postojala je ogromna želja da se diskredituje rad Vlade i prikaže da njeni konstituenti nemaju dovoljno podrške u narodu.

„Mislim da su se malo preračunali i da ta podrška ostaje. Uspjeli smo da odbranimo tekovine i ono za šta se Vlada zalagala i za šta smo se borili“, poručio je Mujović.

Lider PES-a i premijer Milojko Spajić rekao je da ima razloga za zadvoljstvo nakon lokalnih izbora, navodeći da su, s obzirom na okolnosti, postigli dobar rezultat.

Spajić je kazao da narod, kao i ni PES, nije želio ove izbore.

“Nijesu htjeli da čekaju, jer su znali da će se raspasti kampanja laži kada građani prime oktobarske zarade. Ostvariti ovakav rezultat, u nemogućim okolnostima, kada nijesmo mogli da dokažemo sve ono što smo obećali u kampanji prošle godine, mislim da je fenomenalno”, rekao je Spajić.

