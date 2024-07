Mugoša: Vrijeme je da se u Glavnom gradu dese promjene

Podgorica, (MINA) – Lokalni izbori u Podgorici mogli bi da dovedu do ozbiljnih promjena, koje bi trebalo da budu jedan od pokazatelja i promjena na državnom nivou, kazao je poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

On je, gostujući u emisiji 24 Sata na Televiziji E, ocijenio da je veoma važno što je došlo do skraćenja mandata Skupštini Glavnog grada i što je mandat vraćen građanima, da bi oni sami procijenili ko treba u narednom periodu da upravlja Podgoricom.

“Jer ovo što smo gledali u prethodnih godinu i nešto je govorilo o svemu, samo ne o kvalitetu razvoja i upravljanja gradom. Vjerujem da u Podgorici može doći do ozbiljnih promjena, koje bi trebalo da budu jedan od pokazatelja i promjena na državnom nivou”, naveo je Mugoša.

On smatra da je krajnje vrijeme da se neke stvari promijene u Glavnom gradu.

Mugoša je kazao da zna da građanima nije baš prijatno da često izlaze na izbore.

“Međutim, mislim da je mnogo bolje od toga da imamo ovakvo stanje. Da prosto dođe do značajnih promjena i da neki ljudi koji imaju mnogo više znanja, volje, energije i dobre namjere, budu dio izvršne i zakonodavne vlasti na lokalnom nivou”, rekao je Mugoša.

On je naveo da je zabrinut zbog realnog stanja i životnog standarda građana Crne Gore.

“Imate mnogo segmenata u Fiskalnoj strategiji koji su zabrinjavajući. Ja sam danas samo jedan dio javnosti predstavio, a to je zaduženje od tri milijarde EUR u naredne tri godine, i sa 4,6 milijardi imaćemo javni dug od 5,6 milijardi na kraju 2027. godine, što je povećanje od 22 odsto”, kazao je Mugoša.

On je problematizovao i povećanje neproduktivne i mandatorne potrošnje, što je, kako je naveo, rezultat nagomilavanja državne administracije, povećanja iznosa za ugovore o djelu od preko dvadeset miliona EUR.

Prema riječima Mugoše, realnost je da životni standard nije poboljšan.

“Samo ako se pođe u prodavnicu, ako pozovete vodoinstalatera, pođete kod frizera, ili vam se dese neke druge usluge koje morate da platite, i prema državi, vidite koliko su ustvari te cijene porasle”, dodao je Mugoša.

Kako je rekao, građanima treba objasniti da će dobiti veće plate, ali i povećanje poreza na dodatu vrijednost (PDV) na usluge smještaja u hotelima, usluge hrane u restoranima, a slijedi i uvođenje raznih akciza.

Mugoša je kazao da je politički nepristojno, bahato i nekorektno prema građanima da u Crnoj Gori imamo Vladu sa 32 člana.

Prema njegovim riječima, to nije Vlada pomirenja, nego “podmirenja i povampirenja”.

“Sjećate se onog obećanja, Singapur Evrope i Švajcarska Balkana, a dobili smo Vladu koja ima više ministarstava nego kad se saberu svi članovi Vlade u Singapuru i Švajcarskoj. Izmišljeni resori, preklapanje nadležnosti, 54 državna sekretara”, naveo je Mugoša.

On je kazao da je Vlada sastavljena na osnovu jednog kohezionog faktora, a to je “nezajažljiva glad za foteljama”.

“Vjerujem duboko građankama i građanima, ja sam čovjek koji je rođen u ovome gradu, vjerujem u tu vrstu emancipovanosti, progresivnosti, pristojnosti, koja će dati adekvatan odgovor na sve ovo što nam se dešava i u Crnoj Gori”, rekao je Mugoša.

