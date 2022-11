Mrvaljević: Na braniku smo prava, slobode i časti Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Građani okupljeni na protestu ispred Skupštine na braniku su prava, slobode i časti Crne Gore, poručio je izvršni direktor foruma slobodnih građana Luča, Nebojša Mrvaljević.

Na platou ispred Skupštine Crne Gore večeras se održava drugi protest pokreta Ima nas.

Građani su na prvom protestu zatražili povlačenje izmjena Zakona o predsjedniku Crne Gore, dogovor oko izbora sudija Ustavnog suda i održavanje vanrednih parlamentarnih izbor.

Mrvaljević je poručio da okupljeni ekstremno vole jedino domovinu – Crnu Goru, prenosi portal RTCG.

“Jer ekstremno postojano stojimo na braniku njenog prava, slobode i časti, crnogorske istorije i njenih temeljnih vrijednosti i ustavnog uređenja”, kazao je Mrvaljević.

On je rekao da su okupljeni jaka odbrana jedinstva njenih naroda, vjera i građana i evropskih vrijednosti i da dobro odolijevaju i odolijevaće svakom pokušaju provokacije i radikalizacije.

Protestu prisustvuju funkcioneri Demokratske partije socijalista Jevto Eraković, Aleksandar Bogdanović, Ivan Vukoivć, Danijel Živković, Andrija Nikolić, lider Liberalne partije Andrija Popović.

Student Ilija Vujačić poručio je da su se večeras ponovo okupili na vratima zakona, pred crnogorskom Skupštinom, jer “tako mora”.

“I tako će biti, sve dok su oni gluvi na naše zahtjeve. Možda nas još broje, pa nemaju kad”, naveo je Vujačić.

On je pozdravio građane koji su, kako je kazao, spremni da kažu ne tiraniji, propadanju i veleizdaji Crne Gore.

“Ima nas i za vas koji sjedite doma”, poručio je Vujačić.

