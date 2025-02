MPNI: Za naučnoistraživačku djelatnost oko pola miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) objavilo je konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u ovoj godini, u okviru kojeg je za podršku istraživačima i institucijama koje doprinose razvoju nauke u Crnoj Gori opredijeljeno 470 hiljada EUR.

Iz MPNI su kazali da tim konkursom pružaju kontinuiranu i stratešku podršku naučnoistraživačkoj zajednici.

„Poseban akcenat stavljen je na jačanje naučnih kapaciteta, kako pojedinačnih istraživača/ica, tako i institucija, kroz osam ključnih tačaka finansiranja“, navodi se u saopštenju.

Kako su pojasnili iz MPNI, ključne tačke finansiranja su unapređenje naučnoistraživačke infrastrukture, kratkoročna naučna mobilnost, troškovi završenih doktorskih studija, učešće na naučnim skupovima.

Kroz konkurs će biti finansirano objavljivanje naučnih radova u časopisima sa otvorenim pristupom, uređivanje i izdavanje naučnih časopisa, organizovanje naučnih skupova u Crnoj Gori, kao i aktivnosti promocije nauke i istraživanja.

Iz Ministarstva su poručili da ostaju posvećeni razvoju naučnoistraživačkog sektora, prepoznajući ključnu ulogu naučnoistraživačke i akademske zajednice u izgradnji konkurentnog i inovativnog društva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS