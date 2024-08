MPNI: Uskoro 21 novo vozilo za prevoz učenika

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović potpisala je danas Ugovor o plaćanju za nabavku 21 vozila za prevoz učenika, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Kako se navodi, ukupna vrijednost nabavke je 1,116 miliona EUR.

„Nakon odluke Državne komisije sa kontrolu postupaka javnih nabavki, Uprava za imovinu potpisala Ugovor o javnoj nabavci, dok je MPNI potpisalo Ugovor o plaćanju po javnoj nabavci za nabavku 21 vozila kapaciteta 12 +1 sjedista za potrebe prevoza učenika“, kaže se u saopštenju MPNI.

Iz tog Vladinog resora su pojasnili da se nabavka realizuje putem finansijskog lizinga na period od pet godina.

Kako je saopšteno, Ugovor sa kompanijom Osmanagić potpisala je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Ona je kazala da je zadovoljna što će skoro u potpunosti biti riješen jedan od velikih problema kada je u pitanju ne samo prevoz, već i bezbjednost učenika, posebno na sjeveru i u ruralnim područjima Crne Gore.

Iz MPNI su naveli da je iz kompanije Osmanagić rečeno da su spremni da dodatnim angažovanjem vozila budu predata školama na upotrebu u što skorijem roku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS