MPNI i One potpisali ugovor o donaciji laptop računara

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i kompanija One potpisali su danas ugovor o donaciji laptop računara, koji su namijenjeni učiteljima, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović zahvalila je kompaniji One na vrijednoj donaciji.

Ona je kazala da saradnja MPNI i te kompanije traje već duži period i da je ponosna na sve što su zajedno postigli.

Prema riječima Jakšić Stojanović, kompanija One još jednom se pokazala kao pouzdan partner, ne samo u oblasti telekomunikacija, već i kao neko ko uviđa značaj obrazovanja i unapređenja uslova za rad učitelja.

„Digitalizacija obrazovanja je ključni korak ka modernizaciji nastave, a ta donacija omogućava učiteljima da se bolje prilagode potrebama savremenog učenja i približe učenicima na način koji im je prirodan i blizak“, kaže se u saopštenju.

Jakšić Stojanović je naglasila da će donacija značajno doprinijeti zajedničkom cilju – stvaranju boljih uslova za učenje i omogućavanju svakom učeniku da razvije potencijale na najbolji mogući način.

On je, takođe, naglasila važnost uvođenja dvojezične nastave u crnogorski obrazovni sistem.

„Ovo je samo prva u nizu obuka koju ćemo organizovati kako bismo naredne godine bili spremni da krenemo s tim modelom u više škola u Crnoj Gori“, kazala je Jakšić Stojanović, saopšteno je iz MPNI.

Ona je rekla da će ove godine sagledati sve prednosti tog modela, identifikovati izazove i načine za njihovo prevazilaženje.

Jakšić Stojanović je zahvalila školi Double L na njihovoj posvećenosti u realizaciji obuke za CLIL pristup i pripremi Priručnika koji će olakšati rad učitelja.

Ona je najavila nove edukacije za učitelje i vaspitače, koje će početi krajem septembra, a koje se temelje na NTC modelu učenja kroz igru i primjenu novih otkrića iz područja neuronauke u učionici i svakodnevnom životu.

Izvršni direktor pravnih, regulatornih i korporativnih poslova u kompaniji One, Srđan Šišić, naglasio je da donacija nije samo izraz posvećenosti obrazovanju, već i želje da se djeci pruže alati i resursi potrebni za uspjeh u savremenom svijetu.

„Vjerujemo da dvojezična nastava može otvoriti nove prilike i pomoći učenicima da steknu znanja koja će ih pripremiti za globalno tržište i buduće izazove,“ dodao je Šišić.

On je, kako je saopšteno, podsjetio na kontinuiranu podršku kompanije One obrazovanju u Crnoj Gori, kroz različite inicijative.

Šišić je kazao da su do sada opremili škole širom Crne Gore računarskim salama i donirali sportsku opremu,

Kako je rekao, u saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom, kreirali su video lekcije o važnim temama, poput vršnjačkog nasilja, diskriminacije i tolerancije.

Šišić je dodao da su, takođe, organizovali časove fizičkog vaspitanja sa crnogorskim olimpijcima, kako bi djeci približili sport i zdrave stilove života.

„Kroz saradnju sa udruženjem Roditelji, trudimo se da olakšamo početak školske godine djeci iz socijalno ugroženih porodica“, istakao je Šišić.

Predstavnici škole stranih jezika Double L, u kojoj se sprovodi obuka učitelja za CLIL pristup, naveli su da su posebno zadovoljni što su dio tog projekta.

Oni su istakli da su zadovoljni saradnjom sa Ministarstvom i kompanijom One i pohvalili sve polaznike za dosadašnji rad.

„MPNI i kompanija One izrazili su zadovoljstvo zbog saradnje i uvjerenje da će donacija laptop računara značajno unaprijediti obrazovni proces. Zajedničkim snagama ćemo ostvariti velike stvari u budućnosti“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS