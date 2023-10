Montenegro prajd danas u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Jedanaesti Montenegro Prajd, pod sloganom Samoodređenje, biće organizovan danas u Podgorici.

Učesnici će se okupljati na Trgu nezavisnosti od 13 sati, a u 14 sati i 45 minuta predviđeni su pozdravni govori.

Šetnja centrom grada će, kako prenosi PR centar, početi u 15 sati.

Povorka će se od Trga nezavisnosti kretati prema ulici Miljana Vukova, do Trga Balšića, a zatim ulicom Novaka Miloševa i Ulicom slobode.

Učesnici će zatim prošetati bulevarima Svetog Petra Cetinjskog i Stanka Dragojevića, kroz Bokešku ulicu i nazad do Trga nezavisnosti.

Nakon šetnje organizatori su najavili DJ set.

Na konferenciji za novinare, koju su ranije organizovali Kvir Montenegro i Organizacioni odbor Montenegro Prajda, poručeno je da je Samoodređenje slogan 11. Prajda, jer to pravo pripada svima i ne smije biti privilegija odabranih niti dovedeno u pitanje.

Sa konferencije je poručeno da je značaj Montenegro prajda za demokratiju i društvenu pravdu u Crnoj Gori neizmjeran.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS