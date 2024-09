Montefarm: Počela distribucija vakcina protiv sezonskog gripa

Podgorica, (MINA) – Vakcina protiv sezonskog gripa isporučena je Montefarmu i u toku je njena distribucija domovima zdravlja u svim opštinama u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Montefarma, nakon uobičajene procedure prijema i kontrole isporuke, distribucija javnim zdravstvenim ustanovama u kojima se vrši imunizacija počela je već danas.

“I biće završena u narednim danima, u skladu sa rasporedom isporuka ljekova i iskazanim potrebama samih zdravstvenih ustanova”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se je Montefarm, shodno planu potreba Instituta za javno zdravlje (IJZ) u sezoni 2024/25, tenderskim postupkom nabavio 20.750 doza vakcine protiv sezonskog gripa VaxigripTetra proizvođača Sanofi Pasteur-Francuska, u vrijednosti od 105.825 EUR.

“Po završetku distribucije ka svim opštinama u Crnoj Gori građani se mogu interesovati kod svojih izabranih ljekara gdje i kada mogu primiti vakcinu protiv sezonskog gripa, u skladu sa preporukama IJZ”, kaže se u saopštenju.

