Monstat: Svi podaci sačuvani i bezbjedni

Podgorica, (MINA) – Uprave za statistiku (Monstat) nesmetano obavlja svoje zakonom definisane aktivnosti, a sve baze podataka su bezbjedne, saopšteno je iz te institucije.

Pobjeda je danas objavila da je baza podataka Monstata hakovana prije mjesec i po, a da su podaci zaključani i nedostupni do daljnjeg.

Iz Monstata su potvrdili da se sajber incident u informacionom sistemu dogodio 14. novembra, ističući da su istoga dana obavijestili relevantne nadležne organe u cilju sagledavanja činjenica i dobijanja konačnih nalaza o incidentu.

“Uprava za statistiku nije pretrpjela štetu navedenim sajber incidentom i nesmetano obavlja sve poslove zakonom propisane”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da su svi podaci sačuvani, a sistem revitalizovan iz backupa i nakon par dana vraćen u punu funkciju.

“Takođe, svi aktivni serveri i računari u mreži su skenirani zadnjom verzijom koorporativnog antivirusa, dok su inficirane mašine izolovane i ugašene i neće se koristiti dok se ne završi forenzika od nadležnih organa”, dodaje se u saopštenju.

Iz Monstata su kazali da sprovode sve mjere informacione bezbjednosti u svom informacionom sistemu u cilju bezbjednosti podataka.

“Shodno internim procedurama koje se odnose na sajber bezbjednost i postupanje u slučaju incidenata, Uprava za statistiku radi dnevne i nedjeljne backup-e baza podataka kako na serverima tako i na eksternim memorijama (offline backup) koje se čuvaju na propisan način”, precizira se u saopštenju.

Iz Monstata su rekli da računarska mreža koja se koristi za obradu podataka Popisa 2023 i pripadajuće baze podataka nijesu bili predmet napada i da se nalaze u izolovanom sistemu, pa ne postoji mogućnost takve vrste incidenata.

“Za potrebe popisa razvijeni su posebni mehanizmi i pravila u cilju zaštite podataka kao i kontrole i ograničenja pristupa istim, čime su popisni podaci u potpunosti bezbjedni”, pojasnili su iz Monstata.

Oni su kazali da nijesu obavjestila javnost o navedenom incidentu jer je postupak u toku.

“U konačnom, navedeni incident nije imao značajnijeg uticaja na nesmetan rad Uprave i bezbjednost podataka”, navodi se u saopštenju.

