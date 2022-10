Moderna i efikasna policija preduslov evropskog puta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Moderna, snažna, i efikasna policija, u čijem su fokusu i ljudska prava i slobode, predstavlja nezamjenljiv preduslov sigurnog evropskog puta Crne Gore, kazao je predsjdnik države Milo Đukanović.

Đukanović je zaposlenima Ministarstva unutrašanjih poslova (MUP) i Uprave policije na Tviteru /Twitter/ najsrdačnije čestitao 2. oktobar, Dan unutrašnjih poslova.

Kako je saopštio, MUP i policija, kroz dobru organizaciju, profesionalan rad, poštovanje zakona i lojalnost svojoj državi, od presudnog su značaja za očuvanje javnog reda i mira i bezbjednost građana, kao i za izgradnju demokratskog multietničkog građanskog društva vladavine prava.

“Moderna, snažna, i efikasna policija, u čijem su fokusu i ljudska prava i slobode, predstavlja nezamjenljiv preduslov na našem sigurnom evropskom putu”, zaključio je Đukanović.

