Mladić poginuo u saobraćajnoj nesreći u Bijeloj

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći, koja se rano jutros dogodila u Bijeloj, poginuo je S.V. (22) iz Herceg Novog.

Iz hercegnovskog Odeljenja bezbjednosti su portalu Radio Televizije Herceg Novi kazali da je u udesu, koji se desio u tri sata i 15 minuta, učestvovalo vozilo „Audi“, hercegnovskih registarskih oznaka.

Vozilo se kretalo iz pravca Kamenara prema Herceg Novom.

Iz za sada neutvrđenih razloga, vozilo je udarilo o potporni zid pasarele, odnosno uvodni dio sa stepeništem.

Na licu mjesta stradao je S.V. iz Herceg Novog, koji je bio sam u vozilu.

