MJU: Potrebne izmjene 85 zakona u vezi inspekcijskog nadzora

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori potrebno je izmijeniti 85 zakona kojima su propisne odredbe o inspekcijskom nadzoru, čime bi bila pojačana povezanost između ministarstava i inspekcija, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave (MJU).

MJU je danas organizovao okrugli sto o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane odredbe o inspekcijskom nadzoru.

Iz tog Vladinog resora su kazali da su formirali Radno tijelo koje je pripremilo Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisne odredbe o inspekcijskom nadzoru.

Kako su rekli iz MJU, u postupku pripreme zakonskog teksta, sagledane su odredbe 175 zakona, koje su dostavila resorna ministarstva.

„Nakon analize tih propisa, indentifikovana je potreba za izmjenom 85 zakona, na način što se u zakonima prepoznaje konkretna nadležnost inspektora koji vrše inspekcijski nadzor u toj oblasti“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da se izmjenom tih zakona stvara mogućnost da se implementira model inspekcijskog nadzora čiji je cilj jačanje povezanosti između ministarstava i inspekcija, kao i povezanost između kreiranja politike i zakonodavstva u određenoj oblasti i izvršavanje zakona.

„Okrugli sto jedan je u nizu pokazatelja otvorenosti MJU da, i kada nema zakonsku obavezu za sprovođenje javne rasprave jer se radi o zakonu kojim se bitno drukčije ne uređuje neko pitanje, uključi javnost u svoj rad“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS