MJU: Finalizovan plan usluga za digitalizaciju

Podgorica, (MINA) – Plan usluga za digitalizaciju je finalizovan i biće upućen Vladi na usvajanje, čime se stvaraju uslovi za sistematski pristup unapređenju e-usluga u javnoj upravi, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave (MJU).

Iz MJU su kazali da je danas održana četvrta sjednica Koordinacionog tijela za upravljanje procesom digitalne transformacije, kojom predsjedava resorni ministar Maraš Dukaj.

Sjednici su, kako se navodi, prisustvovali predstavnici relevantnih institucija i ustanova, privrednog sektora, lokalne samouprave i drugih ključnih aktera koji aktivno učestvuju u procesu digitalne transformacije Crne Gore.

Dukaj je istakao značaj kontinuiranog rada na unapređenju digitalnog okruženja i ubrzanju digitalne transformacije javne uprave.

On je kazao da su sve njihove aktivnosti od presudne važnosti za izgradnju modernog digitalnog društva u Crnoj Gori.

“Naš cilj je da digitalizacijom učinimo javnu upravu efikasnijom, transparentnijom i bližom građanima i privredi, s fokusom na ključne projekte i strategije koje oblikuju budućnost digitalnih usluga“, rekao je Dukaj.

Kako su kazali iz MJU, na sjednici su razmatrane i usvojene ključne aktivnosti i postignuća u oblasti digitalizacije.

“Plan usluga za digitalizaciju je finalizovan i biće upućen Vladi na usvajanje, čime se stvaraju uslovi za sistematski pristup unapređenju e-usluga u javnoj upravi”, kaže se u saopštenju.

Članovi Koordinacionog tijela informisani su o realizovanim aktivnostima u vezi sa uređenjem oblasti identifikacionog broja, što, kako se navodi, predstavlja važan korak ka povećanju interoperabilnosti i efikasnosti administrativnih procesa.

“Predstavljene su aktuelne aktivnosti u vezi sa Portalom otvorenih podataka, uključujući ažuriranje podataka i edukaciju administratora, s ciljem povećanja dostupnosti i upotrebe otvorenih podataka u Crnoj Gori”, kazali su iz MJU.

Kako su naveli, sjednica je zaključena nizom preporuka usmjerenih na dalje unapređenje digitalizacije, uz konstataciju da je neophodno dodatno ubrzati proces digitalne transformacije.

“Poseban fokus biće stavljen na planiranje budućih aktivnosti i mapiranje konkretnih koraka za prevazilaženje identifikovanih izazova, kako bi Crna Gora ostvarila značajan napredak u digitalnoj transformaciji u skladu sa evropskim standardima”, kaže se u saopštenju.

Iz MJU su poručili da nastavljaju sa koordinacijom i sprovođenjem ključnih inicijativa koje će omogućiti modernu, digitalizovanu i efikasnu javnu upravu u službi građana i privrede.

