Mišljenje VK da poštuju svi kojima je stalo do evropske perspektive

Podgorica, (MINA) – Sve političke partije u Crnoj Gori, kojima je stalo do evropske perspektive države, bez izuzetka treba da poštuju mišljenje Venecijanske komisije povodom usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa Ustavom i pravnom tekovinom Evropske unije (EU).

To je ocijenjeno na sastanku poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrije Nikolića i Nikole Rakočevića sa izvjestiocem liberalne grupe “Renew Evrope” za Crnu Goru Klemenom Grošeljom.

Grošelj je naglasio je da se političke i institucionalne krize poput one u kojoj se nalazi Crna Gora, najčešće rješavaju izborima.

On je ocijenio da je važno povesti računa o tome ko se bira za sudije Ustavnog suda, jer to može da utiče na buduće pravce demokratskog razvoja Crne Gore.

„Zajednički je konstatovano da sve političke partije u Crnoj Gori treba da insistiraju na inkluzivnom i sveobuhvatnom dijalogu povodom izbora najvažnijih funkcija u pravosuđu, kao isključivog instrumenta za postizanje neophodne kvalifikovane većine“, saopšteno je iz DPS-a.

Navodi se da su Nikolić i Rakočević istakli nužnost postizanja političkog kompromisa među strankama koje vjeruju u evropski sistem vrijednosti, sa ciljem da se ubrza integracija Crne Gore u EU.

