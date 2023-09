Mirotiću zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) je, nakon saslušanja, odredilo zadržavanje do 72 sata Predragu Mirotiću, koji se sumnjiči da je dio grupe iz predmeta “Tunel”, potvrdili su agenciji MINA iz ODT-a.

Crnogorska policija podnijela je krivične prijave protiv šest osoba, dominatno državljana Srbije, osumnjičenih za kopanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici.

Iz Uprave policije su u subotu saopštili da je Mirotić uhapšen po nalogu postupajućeg tužioca.

Njemu se na teret stavljaju krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja, putem pomaganja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS