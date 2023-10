Ministarstvo: Uništeno preko 40 tona ljekova sa isteklim rokom trajanja

Podgorica, (MINA) – Preko 40 tona ljekova sa isteklim rokom trajanja, koji su uskladišteni 2003. godine u krugu distributivnog centra Crvenog krsta u Zeti, uništeno je u skladu sa propisima i standardima u medicinskoj oblasti, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Navodi se da je taj problem, dug dvije decenije, uspješno okončan nakon inicijative Crvenog krsta, a uz maksimalan angažman Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora podsjećaju da su ljekovi uskladišteni prije 20 godina, u skladu sa ugovorom koji je tada zaključen između Crvenog krsta, tadašnjeg rukovodstva Montefarma i kompanije Don Ze, kao ostavodavca.

„Ministarstvo je, iako nije bilo potpisnik tog ugovora, odmah po saznanju za uskladištene ljekove sa isteklim rokom trajanja, preduzelo sve neophodne korake i posredovalo u rješavanju dugogodišnjeg naslijeđenog problema, koji dosadašnje zdravstvene administracije nijesu uspjele da riješe“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je dat nalog Montefarmu da sa firmom Hemosan pokrene proceduru preuzimanja i uništavanja tih ljekova, u skladu sa važećom regulativom.

Time je, kako su kazali iz Ministarstva, za kratko vrijeme prevaziđen dvodecenijski problem.

