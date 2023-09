Ministarstvo: U slučaju propusta najoštrije ćemo sankcionisati odgovorne

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja će, ukoliko nadležni utvrde da je beba u Opštoj bolnici Nikšić preminula zbog propusta u radu, najoštrije sankcionisati odgovorne.

Iz Ministarstva su uputili saučešće porodici preminule bebe.

Oni su rekli da je sve potresla i zabrinula vijest da je preminula beba, kao i da u potpunosti sasjećaju i razumiju bol porodice.

“Uvjeravamo cjelokupnu javnost da će Ministarstvo, nakon sprovedenog postupka i utvrđivanja uzroka smrti, od nadležnih organa, a u skladu sa dobijenim rezultatima, ukoliko se dokažu propusti u radu, najoštrije sankcionisati odgovorne”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su zamolili javnost za strpljenje i razumijevanje, kao i da se suzdrži od spekulacija do dobijanja obdukcionog nalaza i okončanja istrage.

“Očekujemo od nadležnih organa da taj slučaj bude u vrhu prioriteta djelovanja, kako bi se što prije utvrdio uzrok smrti novorođenčeta, koje je preminulo u nikšićkoj bolnici”, kaže se u saopštenju.

