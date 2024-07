Ministarstvo: KSCG neka traži krivca u svojim redovima

Podgorica, (MINA) – Ovogodišnji budžet namijenjen sportskim savezima je rekordan, saopštili su iz Ministarstva sporta i mladih, navodeći da su optužbe Košarkaškog saveza (KSCG) neosnovane.

Iz KSCG ranije su kazali da ženska seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore neće učestvovati u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo (SP), jer ih je Vlada ostavila bez obećanog novca za pripreme.

Iz Ministarstva sporta i mladih u reagovanju su naveli da su radi istine dužni da se obrate javnosti, kako bi na “izrečene neistine” i eventualne nedoumice odgovorili istinom, a sve što je nejasno, kako javnosti, tako i KSCG, pojasnili.

Oni su rekli da je od imenovanja Dragoslava Šćekiča na mjesto ministra sporta i mladih, saradnja sa KSCG bila korektna.

„A njegova lična, kao i želja svih u Ministarstvu sporta i mladih, da stanje u crnogorskom sportu ide uzlaznom putanjom ogleda se kroz ovogodišnji rekordan budžet namijenjen sportskim savezima i nizu započetih i realizovanih projekata u oblasti sporta“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je, shodno tome, Ministarstvo sporta i mladih KSCG u ovogodišnjoj raspodjeli sredstava sportskim savezima uvećalo budžet za 30 odsto.

To, kako su kazali iz Ministarstva sporta i mladih, najbolje potvrđuje odnos Šćekića i tog Vladinog resora prema KSCG.

„Odgovor na šta su se pomenuta sredstva iskoristila i koja je takmičenja KSCG smatrao za prioritetna u smislu finansiranja, najbolje znaju iz KSCG“, kaže se u reagovanju.

Kako se navodi, da je predsjednici KSCG Jeleni Dubljević bio prioritet slanje crnogorskih najboljih košarkašica na pretkvalifikacioni turnir, ona je, što se finansija tiče, ta sredstva već imala kroz pomenuto povećanje.

„Zbog čega predsjednica ne smatra prioritetnim pretkvalifikacioni turnir za SP, pitanje je na koje jedino ona zna odgovor“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da je Šćekić, mimo onog što su zakonske obaveze ministra, sam, često i u saradnji sa ostalim kolegama iz Ministarstva i Vlade, koristio poznanstva kako bi obezbijedio dodatne sponzore za taj i ostale saveze.

„Simptomatično je da su sponzori na pomen rukovodstva Saveza pokazivali nezainteresovanost za sponzorisanje KSCG, na čelu sa Dubljević“, navodi se u reagovanju.

Iz Ministarstva su rekli da bi KSCG, a posebno Dubljević, umjesto što optužuju Ministarstvo sporta i mladih, trebalo da se zapitaju zašto nijesu u stanju da obezbijede sponzorske ugovore i donacije, kako bi lakše prevazišli finansijske probleme u kojima se Savez nalazi.

„Kako KSCG ne bi nastavio da obmanjuje javnost neosnovanim optužbama, moramo upoznati javnost da je Zakonom o sportu osnovni model na osnovu kojeg Ministarstvo sporta i mladih sufinansira programe sportskih saveza godišnji javni konkurs“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da, osim sredstava koja se opredijele putem javnog konkursa, Ministarstvo može nacionalnom sportskom savezu opredijeliti dodatna sredstva iz budžeta, ako se reprezentacija kvalifikuje za Olimpijske igre, Paraolimpijske igre, svjetsko ili evropsko seniorsko prvenstvo, ako u zahtjevu učini vjerovatnim da to nije mogao da predvidi u trenutku prijave na javni konkurs.

Iz Ministarstva su rekli da imajući u vidu da se radi o pretkvalifikacionom turniru, a ne za učešće na SP, i pored velike želje nijesu postojale zakonske pretpostavke za izdvajanje sredstava od strane Ministarstva sporta i mladih.

„Ovim putem molimo Dubljević da u budućnosti ne pokušava da na ovakav, ili sličan način obmanjuje javnost zbog sopstvenog propusta i da ne nalazi krivca u drugima, već da prvo pogleda sebe u ogledalu, pa tek onda kaže ko je zaista kriv što je ženska košarkaška reprezentacija propustila istorijsku šansu da se nađe na SP“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS