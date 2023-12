Milović: Šuković htio hapšenje Spajića, treba nam novi direktor ANB-a

Podgorica, (MINA) – Rukovodilac Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predrag Šuković htio je da uhapsi premijera Milojka Spajića, kazao je ministar pravde Andrej Milović.

On je u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore rekao da treba smijeniti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Borisa Milića.

Milović je naveo da je ministar pravde član Vijeća za nacionalnu bezbjednost i da ima pravo da se bavi sektorom bezbjednosti, koji je, kako je kazao, u slučaju “Tunel” pao na ispitu, prenosi Portal RTCG.

On smatra da nema mjesta tome da u sektoru mogu napredovati ljudi koji su bili bliski bivšem premijeru i čelniku Građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću i koji su, kako je rekao, „uhodili“ ljude iz Pokreta Evrope sad i spremali hapšenja.

“Kada je u pitanju Šuković, rekao sam javno šta imam o tome, i čekam da me parlament pozove na saslušanje o predmetu „Do Kvon“ i drugima, pa da kažem još ponešto“, naveo je Milović.

On je kazao da je stanje u SPO loše i da su napravljeni razni tabori.

Milović je rekao da ima osnova da se ispita i gdje su neka finansijska sredstva data SPO, kao i da se vide neka Šukovićeva postupanja još otkad je ministar bio Andrija Jovićević.

„On je čovjek URA. Šuković je glasao da se uhapsi Spajić, i neki ljudi ne mogu da ostanu na funkciji dok se javno hvale da su htjeli da uhapse premijera. Svaki dan dok je Šuković na čelu SPO-a sve je više materijala protiv njega”, kazao je Milović.

On je naveo da se nada da će Šuković sam podnijeti ostavku na mjesto šefa SPO.

Milović je pozvao URA-u da da dokaz da on kao ministar pravde radi za kriminalne strukture.

On je naveo „da će se, ako to uspiju, sam povući iz javnog života”.

“Neka pokažu gdje sam ja to bio sa Duškom Golubovićem”, rekao je Milović.

On je kazao da će, kada odu Šuković i Milić sa čela ANB-a, profunkcionisati institucije.

Milović je rekao da odlaskom Šukovića odlazi i moć Abazovića i URA-e u sektoru bezbjednosti.

“Istrage o švercu su dovele do funkcionera URA-e, vidjeli smo slučaj Rada Miloševića. Da se vidi ko je radio za mafiju, vrijeme je majstorsko rešeto”, naveo je Milović.

On je kazao da je Crna Gora slala Srbiji dvije zamolnice i četiri urgencije, ali da srpske vlasti neće da izruče nekadašnjeg potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića.

“Šta tu možemo, to je pitanje za Srbiju. Oni neće da ga izruče”, naveo je Milović.

On je kazao „da onima kojima je Marović politički savjetnik, ne odgovara da on bude izručen“.

Milović je rekao da je Abazović „krenuo da radi protiv glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića čim je Specijalno tužilaštvo uhapsilo Miloševića“.

On tvrdi da je Abazović cijelo vrijeme samo fingirao javnu podršku Novoviću i SDT-u.

“Ponudio je SDT-u neuslovne prostorije u staroj zgradi Vlade. Da im dok rade predmete i važne poslove iznad glave rade bušilice”, rekao je Milović.

On je, govoreći o zakonu o porijeklu imovine, kazao da se zalaže za italijanski model i da uvažava sugestije MANS-a.

Milović je najavio da će se ukinuti kontrola optužnice i da će biti uvedeno pravo prigovora, kroz izmjene Zakona o krivičnom postupku.

Kako je dodao, na taj način će se ukinuti mogućnost odlaganja i zloupotreba, „da ljudi razvlače postupke i suđenja“.

Milović je naveo da će biti ukinut i rok da se prvostepena presuda mora izreći u roku od tri godine, kako se to ne bi zloupotrebljavalo i ljudi izmicali organima pravde.

“To radimo kako bi se zaustavilo dalje urušavanje pravosudnog sistema Crne Gore”, rekao je Milović.

Govoreći o izboru vrhovnog državnog tužioca, on je naveo da je konstatovao da Maja Jovanović nema političku podršku, iako su ga kritičari napadali da sprovodi politički pritisak.

“A kada smo vidjeli ishod glasanja u parlamentu o njenoj kandidaturi, onda se pokazalo da ja govorim istinu. S druge strane, djeluje da Milorad Marković ima većinsku politčku podršku, najmanje 49 glasova u parlamentu, a možda i više”, rekao je Milović.

On je naglasio da treba otvoriti dijalog sa opozicijom.

Kako je naveo Milović, vlast i opozicija se moraju dogovarati o strateškim pitanjima.

On je, po pitanju zakona o specijalnom tužilaštvu, rekao da novina treba da bude da glavni specijalni tužilac sam bira svoj tim.

Ne smije se, kako je kazao, dozvoliti da glavni specijalni tužilac radi sa tužiocima koje je birao njegov prethodnik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS