Milović: Razmatramo uvođenje femicida kao posebnog krivičnog djela

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde, u sklopu izmjena Krivičnog zakonika planiranih za drugu polovinu naredne godine, temeljno i predano istražuje mogućnosti i načine uvođenja femicida kao posebnog krivičnog djela, saopštio je resorni ministar Andrej Milović.

On je, na društvenoj mreži X, istakao da femicid, okrutno ubistvo žene motivisano rodnom pripadnošću, zahtijeva odlučan odgovor.

“Zato je cilj ove inicijative, osim jačanja pravne zaštite žena, i podsticanje cjelokupnog društva na proaktivno suzbijanje ovog krajnje monstruoznog oblika nasilja”, naveo je Milović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS