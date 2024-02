Milović: Crna Gora spremna da procesuira ratne zločine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je spemna da procesuira ratne zločine, a u tome će imati pomoć Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, zaključeno je na sastanku crnogorskog ministra pravde Andreja MiLovića i tužioca Mehanizma Serža Bramerca.

Milović je, u video izjavi nakon razgovora u Hagu, kazao da je sastanak sa Bramercom bio vrlo uspješan i da je prenesena poruka da je Crna Gora spemna da procesuira ratne zločine.

Milović je kazao da je prošla vremena kada se o ratnim zločinima samo govorilo.

“Sada dolaze vremena kada će Crna Gora imati mehanizme da se bori protiv njih, a jedan od tih mehanizama je specijalni sud koji ćemo osnovati”, rekao je Milović.

On je dodao da će i Mehanizam, koji predstavlja Bramerc, biti velika podrška Crnoj Gori u procesuiranju ratnih zločina.

Iz Ministarstva pravde su kazali da je na sastanku ocijenjeno da će najavljeni specijalni sud za borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i ratnih zločina predstavlja veliki korak za Crnu Goru.

Oni su naveli da je Bramerc “pozdravio i podržao energičan pristup Milovića po pitanju izmjena crnogorske legislative”.

“A posebno zahtjeve ministra pravde da Mehanizam i Ministarstvo pravde imaju direktan kontakt radi pružanja pomoći u izmjenama Zakonika o krivičnom postupku vezanih za procesuiranje ratnih zločina”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Milović upoznao Bramerca s planovima da se u Crnoj Gori uspostavi novi Specijalni sud, u kom bi radile najbolje sudije, a čija bi nadležnost bili slučajevi iz oblasti organizovanog kriminala, visoke korupcije i ratnih zločina.

Kako su naveli iz Ministarstva, tužilac je snažno podržao te planove i poručio da Crna Gora može da računa na svaku potrebnu stručnu pomoć i podršku Mehanizma.

Iz tog resora su kazali da je Bramerc informisao Milovića o upravo završenoj posjeti crnogorskih tužilaca i istražitelja Tužilaštvu Mehanizma gdje su se vodili detaljni, operativni razgovori o važnim istragama koje su u toku.

U saopštenju se navodi da je Milović pozdravio blisko partnerstvo između Tužilaštva Mehanizma i Specijalnog državnog tužilaštva, koje pokazuje značaj međunarodne pomoći koja će omogućiti Crnoj Gori da ostvari prioritete u oblasti pravosuđa.

“Bramerc i Milović su zaključili da će nastavak saradnje između Tužilaštva Mehanizma i crnogorskih vlasti u narednim godinama biti ključan za postizanje više pravde za veći broj žrtava zločina počinjenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji”, kaže se u saopštenju.

