Miličić: Adžić priželjkuje kolaps sistema

Podgorica, (MINA) – Potpredsjedniku URA-e Filipu Adžiću ne odgovara da institucije sistema, uključujući Savjet za odbranu i bezbjednost, budu funkcionalne, ocijenili su iz Nove srpske demokratije (NSD).

Adžić je kazao da je predlog predsjednika Skupštine Andrije Mandića, da Savjet za odbranu i bezbjednost više ne odlučuje jednoglasno, pokušaj uvećavanja sopstvenog uticaja i nastavak antizapadne politike i urušavanja institucija.

Portparol NSD-a Mirko Miličić u reagovanju je naveo da je jasno da Adžiću ne odgovara da institucije sistema, uključujući i Savjet za odbranu i bezbjednost, budu funkcionalne.

„Jer je politički pokret koji on predstavlja dokazao da njima jedino godi potpuni kolaps kompletne države, kako bi mogli da nesmetano sprovode svoje dječačke snove i da se usput poneki šleper švercovanih cigareta naprosto izgubi“, rekao je Miličić.

On je kazao da izgleda da je Adžić vrlo brzo zaboravio da se za vrijeme njegovog mandata na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) desio i slučaj „Tunel“.

„Koji je jedinstven u svijetu po tome da se tokom dužeg vremenskog perioda, ispod centra glavnog grada, kopao prolaz do depoa Višeg suda kako bi se ukrali dokazi“, dodao je Miličić.

On je rekao da se Adžiću mora priznati da je tim slučajem makar nakratko učinio da Podgorica neslavno postane mjesto radnje holivudskog krimi-trilera.

„Možda bi Adžić za svoj učinak na čelu MUP-a trebalo da upita i nekadašnjeg pritvorenog direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića, jer sam uvjeren da bi imali mnogo šta da kažu jedan drugome o rezultatima „zapljene“ cigareta“, kaže se u reagovanju.

Miličić je rekao da je očigledno da je Adžiću vrlo teško da se navikne da više nema kontrolu nad polugama vlasti sa tri poslanika u Skupštini Crne Gore, pa tako nezadovoljstvo i nemoć ispoljava kroz prazno pisanje na društvenim mrežama.

„Umjesto toga, bilo bi bolje da pozdravi činjenicu da danas postoji većina koja popravlja brojne brljotine iz prošlosti, kako ova zemlja nikada više ne bi dospjela u situaciju u kojoj se nalazila“, navodi se u reagovanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS