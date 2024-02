Miler: Nastavak reformi u oblasti vladavine prava da bude prioritet

Podgorica, (MINA) – Nastavak reformi u oblasti vladavine prava treba da bude prioritet Crne Gore, kako bi ispunila privremena mjerila u poglavljima 23 i 24 i iskoristila trenutni zamah politike proširenja za ubrzanje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom (EU).

To je poručio šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije, Majkl Miler u razgovoru sa potpredsjednikom Vlade Momom Koprivicom.

Miler je, kako je saopšteno iz Vlade, kazao da je Crna Gora u proteklih nekoliko mjeseci postigla značajne rezultate.

“Naglasio je da prioritet treba da bude nastavak reformi u oblasti vladavine prava, kako bi Crna Gora ispunila privremena mjerila u poglavljima 23 i 24 u najkraćem mogućem roku i time iskoristila trenutni zamah politike proširenja za ubrzanje pristupnih pregovora sa EU”, kaže se u saopštenju.

Koprivica je rekao da je Vlada u potpunosti posvećena reformskim aktivnostima u oblasti vladavine prava – Poglavlja 23 i 24, kao i ispunjavanju privremenih mjerila u toj oblasti.

Navodi se da je Koprivica poseban akcenat stavio na nedavna imenovanja vrhovnog državnog tužioca, predsjednika Sudskog savjeta i sudiju Ustavnog suda, kao rezultat visokog stepena političke saglasnosti.

Koprivica je apostrofirao formiranje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, u okviru kojeg će biti obrazovani operativni timovi na nižem nivou, pa će se, uz pomoć međunarodnih partnera, raditi na tekstu strategije i akcionog plana.

On je rekao da je Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije već proslijeđen Agenciji za sprečavanje korupcije i Ministarstvu pravde, kako bi Savjet imao polaznu osnovu za dalji rad.

Koprivica je kazao da je posjeta Milera podrška Crnoj Gori u intenziviranju reformi koje su nužne za ubrzanje procesa pristupanja EU.

