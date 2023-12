Milatović: Za održiviju budućnost izboriti se zajedničkim snagama

Podgorica, (MINA) – Održivija budućnost može se postići samo zajedničkom saradnjom svih zemalja, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dodajući da je pravedna i fer tranzicija ka zelenoj ekonomiji izuzetno značajna.

On je, u intervjuu za Emirates News Agency povodom učešća na Konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (COP28) u Dubaiju, poručio da svi moraju raditi zajedničkim snagama kako bi se izborili za održiviju budućnost.

„U tom smislu, očekivanja koja sam imao od konferencije COP28 su ispunjena“, rekao je Milatović.

On je naveo da stvari uvijek mogu biti ambicioznije.

„Podržavamo stavove generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da treba da radimo u pravcu potpunog izbacivanja fosilnih goriva iz upotrebe, naravno kroz fazni pristup, dakle potrebno je ne samo smanjiti njihovu upotrebu, već ih potpuno izbaciti iz upotrebe“, dodao je Milatović.

On je poručio da svi moraju raditi ka tom cilju.

Prema riječima Milatovića, tranzicija ka zelenoj ekonomiji i zelena agenda su od izuzetnog značaja, ali u tim nastojanjima se mora uvijek imati na umu da to treba da bude pravedna i fer tranzicija.

„Dakle, moramo se pobrinuti za naše ekonomije i ljude koji su trenutno zaposleni u nekom od sektora koji se oslanjaju na fosilna goriva i pomoći im da steknu nove i dodatne vještine, diversifikujući naše ekonomije na mnogo održiviji način – kroz energetsku efikasnost, uz napore ka dodatnoj izgradnji obnovljivih sektora i intenziviranju zajedničke saradnje zemalja u svijetu“, naveo je Milatović.

On smatra da je to put kojim treba ići.

„U tome moramo biti ambiciozni i istrajni, a to je ujedno i poruka koju i lično promovišem kao predsjednik Crne Gore“, poručio je Milatović.

On je kazao da su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) bili sjajan domaćin konferencije COP28.

„Konferencija je bila jako uspješna, prije svega zbog velikog postignuća već tokom prvog dana kada je osnovan Fond za štetu i gubitke, u okviru kojeg će razvijene zemlje realizovati doprinose za dobrobit zemalja u razvoju, koje klimatske promjene najviše pogađaju“, naveo je Milatović.

On smatra da je to glavno postignuće tog događaja.

„Vizija lidera UAE i njihovi napori ka ostvarenju te vizije bili su u značajni i želim da im čestitam na tome što su to uradili u ime svih nas“, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, svijet je vrlo kompleksno mjesto u ovom trenutku.

Kako je naveo Milatović, različiti djelovi svijeta suočavaju se s različitim izazovima, bilo da je to siromaštvo, politička neizvjesnost i tenzije, ratovi.

On je istakao da je izazov klimatskih promjena jedna od stvari koja je svima u svijetu zajednička.

„I UAE i Crna Gora su posvećeni partneri u okviru multilateralne saradnje, a prisustvo Crne Gore na konferenciji COP28 i činjenica da su njen domaćin UAE visoko se cijeni s obje strane – UAE i Crna Gora su prijateljske zemlje i naša uzajamna odlična saradnja je potvrda toga“, kazao je Milatović.

On je rekao da brojne stavri dokazuju da i u Crnoj Gori postoje negativni uticaji klimatskih promjena.

“Naročito tokom posljednjih 20 godina, kada smo i sami svjedoci učestalih ekstremnih vremenskih uslova, kako zimi, tako i ljeti“, rekao je Milatović.

On je kazao da to utiče na infrastrukturu, sektor turizma u Crnoj Gori i da je to upravo ono što se dešava i u UAE.

„I zato kažem da su obje zemlje snažno posvećene zajedničkim naporima, globalnim naporima da svijet učinimo održivim mjestom za život, da našu budućnost učinimo održivom“, rekao je Milatović.

On je kazao da se cijeni to što se UAE naročito ističu kao jedna od zemalja koja je jako posvećena tom cilju, dodajući da isto važi i za Crnu Goru.

„Jedna smo od prvih zemalja u svijetu koja je ekološki status ugradila u Ustav, još od 1992. godine proklamovali smo da je Crna Gora ekološka država, s ciljem da ekološke politike, odnosno politike održivog razvoja budu prenijete u sve naše nacionalne politike“, dodao je Milatović.

To je, kako je kazao, ono što i on promoviše na svakodnevnoj osnovi i razlog zašto Crna Gora ima brojne inovativne instrumente putem kojih pokušava da bude na prvoj liniji borbe s klimatskim promjenama.

Milatović je podsjetio da je prošle godine osnovan Fond za ubrzani razvoj Crne Gore, vezan za ciljeve održivog razvoja.

Taj Fond, kako je kazao, osnovan je kao inovativni finansijski mehanizam odnosno platforma, u okviru koje Vlada i privatni sektor zajedničkim snagama rade na finansiranju projekata i programa koji vode ka održivijoj budućnosti.

Milatović je kazao da je svijet uistinu postao kompleksnije mjesto, naročito u proteklih dvije ili tri godine, s geopolitičkim tenzijama koje su prisutne širom svijeta – na Bliskom Istoku, u Istočnoj Evropi, Zapadnoj Africi.

„Mislim da ponekad sve te stvari čine da svi zaboravimo koliko su važna pitanja klimatskih promjena, s kojima se suočavamo svi zajedno“, naveo je Milatović.

U tom smislu, kako je kazao, događaji poput konferencije COP28 održane u UAE jasan su podsjetnik koliko je veliki taj izazov.

„Isto tako, događaji poput tog pokazuju nam da cilj održivije budućnosti možemo postići samo kroz zajedničku saradnju svih zemalja. Ukoliko to ne bude tako, veliko je pitanje hoćemo li u tome uspjeti“, rekao je Milatović.

