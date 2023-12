Milatović: Vlada ignoriše poziv na konsultacije o vanjskoj politici

Podgorica, (MINA) – Vlada ignoriše potrebu za uspostavljanjem dijaloga o koordinaciji vanjske politike, a prevashodno pitanju popunjavanja diplomatske mreže, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je novinarima, nakon svečanosti povodom 20 godina rada institucije Ombudsmana, rekao da je Kabinet predsjednika početkom novembra poslao dopis Vladi jer je želio da se pokrenu vanjsko-političke konsultacije.

“I pored naše upornosti, čini mi se da Vlada trenutno ignoriše potrebu da se uspostavi formalan i civilizovan dijalog o koordinaciji vanjske politike, a prije svega da se otvore pitanja koja se tiču popunjavanja naše diplomatske mreže koja je, kao što znate, poprilično prazna”, kazao je Milatović.

On je rekao da Crna Gora na mnogim važnim međunarodnim adresama nema ambasadore i da je to veoma važno i hitno pitanje koje se mora zajednički otvoriti i dogovoriti.

Milatović je naveo da Vlada predlaže ambasadore, nakon čega mišljenja daju nadležni odbor Skupštine i predsjednik države.

“To je važno pitanje o kojem treba da se dogovorimo. Jedan poziv Vladi i svim akterima u tom procesu da dođu na vanjskopolitičke konsultacije na koje su uredno pozvani od predsjednika države”, kazao je Milatović apelujući na Vladu da pokaže ozbiljnost i odgovornost u odnosu na to pitanje.

Upitan da li to znači da se nije dobro krenulo u komunikaciji između vlade i predsjednika on je kazao da je to pitanje za Vladu.

“Predsjednik je više puta uredno pozivao na konsultacije. Zbog čega se one još nijesu desile, pretpostavljam da to još uvije nije Vladi prioritet”, naveo je Milatović.

