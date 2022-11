Milatović: Vjerujem da ćemo do 19. decembra preuzeti vlast u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Pregovori oko formiranja vlasti u Podgorici još traju, kazao je zamjenik predsjednika Pokreta Evropa sad Jakov Milatović, navodeći da su sa partnerima postigli konsenzus o najbitnijim stvarima.

Milatović je, na konferenciji za novinare, poručio da vjeruje da će do 19. decembra preuzeti vlast u Glavnom Gradu “na ovaj ili onaj način”.

On je, kako prenose „Vijesti“, kazao da Demokratska partija socijalista (DPS) zloupotrebom instituta ustavne žalbe smišljeno blokira tranziciju vlasti u Podgorici.

“Ustavne žalbe su podnijete od četiri organizacije ili pojedinca u direktnoj vezi sa DPS-om”, rekao je Milatović.

On je kazao da podnesene žalbe Ustavnom sudu nemaju veze sa rezultatima izbora, i da ih je “zato odbila i opštinska i Državna izborna komisija”.

“Zato su tako i napisane, da bi došle do blokiranog Ustavnog suda”, dodao je Milatović.

Prema njegovim riječima, građani imaju pravo da znaju ko stoji iza tih žalb.

„Građanska inicijativa “21. Maj”, Maja Miličković iz Bogougodnica, članica DPS-a, Svetosavska srpska lista, Snežana Lazović – članica DPS-a”, naveo je Milatović.

Kako je kazao, DPS-u je ostalo jedino „da koriste desničarske organizacije i pojedince da blokiraju mirni prenos vlasti“.

„Glavni izvršilac opstrukcije je predsjednik Izborne komisije (IK) Veselin Vukčević, dugogodnišnji član DPS-a i dobitnik stana od 80 kvadrata u Podgorici”, rekao je Milatović.

On je kazao i da će čekati glasanje za sudije Ustavnog suda, i pozvao DPS da ne samo verbalno, nego i suštinski zaštiti državni interes i glasa za sudije.

Član Predsjedništva Pokreta Evropa sad, Andrej Milović, kazao je da su do sada imali nekoliko pravnih akcija, i da su podnijeli nekoliko krivičnih prijava i tražili mišljenja od DIK-a.

“Sve ovo nema samo politički interes, nego i materijalni, jer primaju značajnu nadoknadu, počev od Vukčevića kao predsjednika IK”, rekao je Milović.

On je rekao da je nevjerovatno da jedan čovjek blokira izbornu volju 100 hiljada ljudi, i dodao da očekuje da će SDT postupiti po prijavama.

