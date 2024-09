Milatović: Vjerujem da će lista Za bolju Podgoricu biti pobjednička

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović vjeruje da će lista „Za bolju Podgoricu Jakov Milatović“ biti pobjednička.

Milatović je to rekao novinarima u Podgorici danas nakon što je glasao.

On je kazao da je danas tu i kao predsjednik države ali i kao nosilac jedne od lista, koja ima svog kandidata za gradonačelnika, Luku Rakčevića.

„Vjerujem da će to biti pobjednička lista i da ćemo već od sjutra imati novi elan za bolju Podgoricu, koja se puno brže razvija na benefit svih koji žive u Podgorici“, ocijenio je Milatović.

Komentarišući kampanju, Milatović je rekao da ju je najviše karakterisala zloupotreba državnih resursa.

„Tu prije svega mislim na izvršnu vlast. Smatram da to nije trebalo da bude slučaj. Brojni su primjeri zloupotrebe državnih resursa visokih nosilaca izvršne vlasti“, kazao je Milatović.

On je pozvao nadležne i civilni sektor da neselektivno pristupe rješavanju tog problema „kako bismo imali još kvalitetniji naredni izborni ciklus“.

Govoreći o manjoj izlaznosti, Milatović je rekao da je to dio demokratskog procesa.

„Iz tog razloga sam prethodne sedmice pozvao građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Smatram da mi danas živimo u državi koja jeste istinski demokratska i koja je na putu da postane, u demokratskom smislu, zrelija“, rekao je Milatović.

Upitan o potencijalnim partnerima za formiranje vlasti, Milatović je rekao da je o tome već govorio Rakčević u toku predizborne kampanje.

