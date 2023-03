Milatović: Uvešću Crnu Goru u EU

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se zbog nedostatka političke volje neophodne reforme nijesu sprovodile adekvatno, ocijenio je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović i poručio da će on uvesti državu u Evropsku uniju (EU).

Kako je saopšteno iz PES-a, Milatović je ne tribini na Žabljaku kazao da je ova godina presudna za Crnu Goru.

“Nakon prve demokratske smjene vlasti, nakon napornog, ali uspješnog rada na ključnim reformama u oblasti ekonomije i finansija, koje su svim građanima povećale životni standard, došao je trenutak da zajednički nastavimo borbu”, naveo je Milatović.

On je rekao da je ovo borba za ljudsko dostojanstvo, pomirenje, vladavinu prava i snažnu, bogatu i ujedinjenu zemlju, kao i za preporod sjevera države.

Milatović je ocijenio da zbog nedostatka političke volje neophodne reforme nijesu sprovođene adekvatno, pa je Crna Gora država sa najdužim pregovaračkim stažom.

“Zato je vrijeme da pređemo sa riječi na djela i zajednički radimo na punopravnom članstvu zemlje u EU. Zato ću ja biti taj koji će uvesti državu u EU”, poručio je Milatović.

On je kazao da će biti predsjednik svih građana i čuvar javnog interesa.

„Dosta nam je podjela, nacionalnog prebrojavanja, politikantskog nadgornjavanja i ekonomskog propadanja”, dodao je Milatović.

On je rekao da Crna Gora mora da postigne dugoročan i spasonosan cilj, a to je promjena sistema vrijednosti.

“Tako da narodni predstavnici budu zaista to za šta su birani, da rade za dobrobit zemlje i svih njenih građana”, kazao je Milatović.

On je naveo da je njegov plan ambiciozan, ali da će ga ispuniti.

Milatović je rekao da je već pokazao i dokazao da ne odustaje.

“Neka ova godina bude upamćena po velikoj promjeni, po tome da je Crna Gora izabrala stabilnost i prosperitet, a da je konačno rekla zbogom potrošenim politikama”, rekao je Milatović.

On je kazao da je put na koji ove godine Crna Gora kreće, put većih šansi, složnijeg društva i ubrzanog ekonomskog razvoja.

“Dragi Žabljačani, siguran sam da ćemo tim putem koračati zajedno. Uspjećemo!”, zaključio je Milatović.

