Milatović: UN ključni partner za ostvarenje Agende 2030

Podgorica, (MINA) – Ujedinjene nacije (UN) ključni su saveznik Crne Gore na putu ostvarenja Agende 2030, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i poručio da država ostaje posvećena tom cilju kroz stvaranje zdravog i prosperitetnog društva za sve građane.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na marginama 78. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) razgovarao sa Generalnim sekretarom UN-a Antoniom Guterešom.

Navodi se da je Milatović, nakon sastanka, kazao da je Guterešu predstavio napore koje Crna Gora ulaže na putu dostizanja ciljeva održivog razvoja.

„UN vidimo kao ključnog saveznika na putu ostvarenja Agende 2030 i ostajemo posvećeni tom cilju kroz stvaranje zdravog i prosperitetnog društva za sve naše građanke i građane“, rekao je Milatović.

On je Guterešu zahvalio sam na podršci koju UN pružaju Crnoj Gori.

„Siguran sam da ćemo u narednom periodu zajedno uraditi mnogo na stvaranju bolje, zajedničke budućnosti“, kazao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS