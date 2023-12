Milatović: Svakom djetetu pružiti priliku za srećno djetinjstvo

Podgorica, (MINA) – Privrženost UNICEF-a zaštiti dječjih prava i unapređenju života mladih u Crnoj Gori je impuls i inspiracija da se na tom putu istraje, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na društvenoj mreži X čestitao Dan UNICEF-a.

“Naš cilj je isti – svakom djetetu pružiti priliku za srećno djetinjstvo”, dodao je Milatović.

On je rekao da je njegovo lično i profesionalno opredjeljenje da svako dijete u Crnoj Gori ravnopravno uživa svoja prava.

“Vaša privrženost zaštiti dječjih prava i unapređenju života mladih u Crnoj Gori je impuls i inspiracija da na tom putu istrajemo”, kazao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS