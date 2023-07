Milatović: Stradanje u Srebrenici svjedočanstvo beščašća i opomena

Podgorica, (MINA) – Beskompromisno suočavanje sa svim tragičnim događajima iz prošlosti, uz jasno adresiranje odgovornosti, od ključnog je značaja za izgradnju međunacionalnih i međuvjerskih odnosa u regionu, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, u video obraćanju povodom 28. godišnjice genocida u Srebrenici, naveo da su u jednom od najvećih zločina na prostoru Evrope nakon Drugog svjetskog rata, u Srebrenici, ubijeni ljudi zbog drugačijeg imena, nacionalne i vjerske pripadnosti.

To stradanje je, prema riječima Milatovića, svjedočanstvo beščašća, ali i opomena generacijama koje dolaze da se takva strahota više nikada ne smije ponoviti.

„Beskompromisno suočavanje sa svim tragičnim događajima iz prošlosti, uz jasno adresiranje odgovornosti, od ključnog je značaja za izgradnju međunacionalnih i međuvjerskih odnosa na ovim prostorima“, poručio je Milatović.

Kako je naveo, Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju su svojim odlukama dali krivično- pravni odgovor u odnosu na genocid u Srebrenici.

„A svima nama ostaje i ljudska dužnost da odlučno osudimo bilo kakve pokušaje relativizacije“, kazao je Milatović.

On je rekao da mu je žao što zbog predstavljanja Crne Gore na NATO samitu nije u mogućnosti da danas posjeti Memorijalni centar u Potočarima i pokloni se sjenima nedužnih srebreničkih stradalnika.

„Svakako, to ću, kao predsjednik Crne Gore, sa osobitim osjećajem pijeteta, učiniti prvom narednom prilikom“, naveo je Milatović.

