Milatović: Sa ponosom ćemo se sjećati Markovićevog raskošnog talenta

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović izrazio je saučešće povodom smrti reditelja Jagoša Markovića i poručio da će se sa ponosom sjećati raskošnog talenta koji je Marković ponio iz rodne Podgorice.

Milatović je na mreži “X” kazao da je s tugom primio vijest o iznenadnom i preranom odlasku Markovića.

On je kazao da je u Markovićevom stvaralaštvu prepoznavao iskrenost, mudrost, slobodu i umijeće življenja.

“Sa ponosom ćemo se sjećati raskošnog talenta koji je ponio iz rodne Podgorice, odnosno Titograda, i razvijao po daskama koje život znače širom regiona”, rekao je Milatović.

On je izrazio saučešće porodici Markovića, njegovim kolegama, prijateljima i svim poštovaocima njegovog djela.

