Milatović raspisao oglas za izbor jednog sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao je javni poziv za izbor jednog sudije Ustavnog suda.

Oglas je objavljen u današnjim dnevnim novinama.

Milatović je 25. decembra najavio da će raspisati javni poziv, nakon što je primio obavještenje Ustavnog suda u kome je navedeno da je, na sjednici tog suda, jednoglasno utvrđeno da su se stekli uslovi za raspisivanje javnog poziva za izbor sudije za popunjavanje mjesta sudije Budimira Šćepanovića, za koje je nadležan predsjednik države.

U oglasu se navodi da za sudiju Ustavnog suda može biti birana osoba koja, pored Ustavom propisanih uslova za sudiju Ustavnog suda, ispunjava i opšte uslove za rad u državnom organu.

Rok za prijavljivanje kandidata je 30 dana od dana raspisivanja oglasa.

Lista prijavljenih kandidata biće objavljena na internet stranici predsjednika Crne Gore.

“Neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnijete u skladu sa Zakonom, kao i prijave uz koje nije dostavljena potrebna dokumentacija, neće se razmatrati”, kaže se u javnom pozivu.

